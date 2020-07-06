Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Ilgardere ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alandan Eceabat ilçesi Yalova köyüne doğru yayıldı. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 20 helikopter, 107 arazöz ile orman işçileri ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.Kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen alevlerin söndürülmesi için 400 kişilik personelle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Bu arada havanın kararması üzerine havadan müdahale sonlandırıldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre bölgede gece rüzgarın hızını azaltacağı, bunun da söndürme çalışmalarına olumlu etki yapacağı ifade edildi.