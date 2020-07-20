Çanakkale'de orman yangını (4) - Son Dakika

Çanakkale'de orman yangını (4)

2 HEKTAR ORMAN, 8 HEKTAR TARIM ALANI YANDIÇanakkale'nin merkeze bağlı Kemalköy yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

2 HEKTAR ORMAN, 8 HEKTAR TARIM ALANI YANDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemalköy yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman ve  8 hektar tarım alanı kül oldu.

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Merkeze bağlı Kemalköy yakınlarındaki yangın, saat 14.20'de tarım alanında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangına saat 14.32'de havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Ancak yangın, rüzgarının etkisiyle kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Yangına 1 amfibik uçak ve 6 helikopter havadan, 22 arasöz ile çok sayıda işçi ise karadan müdahale etti. Helikopterler yangın bölgesine yakın olan Atikhisar Barajı'ndan su alarak birçok kez alevlere sorti yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

'8 HEKTARLIK ZİRAAT ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Saat 14.20'de, bölge müdürlüğümüze gelen yangın ihbarı üzerine, Kemalköy köyünde bir ziraat arazisi üzerindeki yangına ekiplerimiz 14.32'de müdahale etti. Yangında 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 140 işçi ve 10 mükellefle müdahale ettik. Civardaki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelerin itfaiye ekipleri de seferber oldu. Bu yangın sahasında şu ana kadar bizim tespitimiz yaklaşık 2 hektara yakın bir orman alanı, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anız zarar gördü" dedi.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -


Çanakkale, Kemalköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de orman yangını (4) - Son Dakika
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