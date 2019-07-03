Çanakkale'de orman yangını
1 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:04 Kaynak: AA
'nin Gelibolu
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Bayırköy
mevkisinde, tarım arazileri ile ormanlık alanın kesiştiği bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi.
Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için 5 helikopter, 15 arazöz ve bir dozer ile çalışma başlatıldı.
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