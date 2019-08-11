Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'de orman yangını

1 saat önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.
Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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