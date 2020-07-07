Çanakkale'de orman yangını (5) - Son Dakika

Çanakkale'de orman yangını (5)

BAKAN PAKDEMİRLİ: KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDIÇanakkale'de gece boyu devam eden orman yangınını sahada koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin tehdit ettiği Kumköy ve Yalova köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDI

Çanakkale'de gece boyu devam eden orman yangınını sahada koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin tehdit ettiği Kumköy ve Yalova köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yerleşim yerlerini korumak için karşı ateş tekniğinin kullanıldığını söyledi.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETTİ

Çanakkale'deki yangını söndürmek için kara ekipleri gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sahada yangın söndürme çalışmalarını koordine etti. Alevlerin yaklaştığı Yalova ve Kumköy'e giderek, son durum hakkında bilgiler alan ve vatandaşları dinleyen Bakan Pakdemirli, şu açıklamada bulundu:

DRONE VE TERMAL KAMERALARLA YANGIN ODAK NOKTALARI SAPTANDI

"Gelibolu ilçesinde köy ziyaretlerimizi yaptık. Drone ve termal kameralarla yangın odak noktalarını tespit edip, buradan sevk ve idare edeceğiz. Sabah saatlerine kadar sevk ve idaremiz buradan sürecek. Şu an itibariyle durum biraz daha iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi meteorolojik şartlar aleyhimize işleyebilir. Biz, 'kontrol altına aldık' demeden, yangın kontrol altına alınmış sayılmaz. Ama bu saat itibariyle iyiye doğru bir gidiş var."

Bakan Pakdemirli, 1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan büyük yangın ile ilgili değerlendirmede ise, "O zamanki teçhizat, o zamanki insan kaynağı ile bu zamanki teçhizat ve insan kaynağı bir değil. Bugün İHA'lardan faydalanabiliyoruz, normal dronelardan faydalanabiliyoruz. Uçaklarımız, helikopterlerimiz var, eğitimli insan kaynağımız var. Devletin tüm kurumları burada. Orman teşkilatı ile beraber çalışıyorlar. O günü, bu günle kıyaslamak; o günü, o günün şartları ile değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şu an önemli olan yangını söndürmek. Yani başka şeye takılmayın. Gerektiğinde biz kendimiz, yangın çıkartırız. Karşı ateş yaparız, gerektiğinde tüm metotları kullanırız. Tüm teknikleri kullanırız. Burada önemli olan köylerimize bir zarar gelmemesi. Yerleşim yerlerinde bir sıkıntı yok. Bu son derece güzel. Gerekiyorsa karşı ateş verme taktiğiyle yerleşim yerlerini koruma altına alırız. Burada karşı ateş de kullanıldı. İnşallah yangını söndürelim, gerekli tespitler yapılır" diye konuştu.

------------------------ KUTU ------------------

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ :

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Mehmet YİRUN- Murat YAYIN/GELİBOLU (Çanakkale), -


Bekir Pakdemirli, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 03:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de orman yangını (5) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
23:34
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 04:14:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de orman yangını (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]