ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.
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6.08.2020 20:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de orman yangını - Son Dakika