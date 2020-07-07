Çanakkale'de orman yangını (6) - Son Dakika

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle dün saat 14.50'de başlayan orman yangını sabaha kadar sürdü. Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Yangına karadan da çok sayıda arazöz, dozer ve işçi ile müdahale edilirken, sabaha karşı hafif ve kısa süreli yağmur yağdı.

HATIRA ORMANI DA KÜL OLDU

Yangında yüzlerce hektar orman alanı kül oldu. Yalova köyü yakınında oluşturulan Türk Telekom 'un 10. Yıl Hatıra Ormanı da yandı.

Burak GEZEN-Mehmet YİRUN-Alican ZERAY, Fatih Emrah ERDOĞAN-Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale),