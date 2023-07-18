3 gündür yangınla boğulan Çanakkale'den görüntüler kahretti! Yemyeşil alanlar artık gri - Son Dakika
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3 gündür yangınla boğulan Çanakkale'den görüntüler kahretti! Yemyeşil alanlar artık gri

18.07.2023 15:01

Çanakkale'de çıkan orman yangını,3'üncü günde de devam ediyor. 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki son durum ise havadan görüntülendi.

Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın 3'üncü günde de sürüyor. Köyler tedbir amacıyla boşaltılırken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlerin küle çevirdiği alanlar havadan görüntülendi.

7 UÇAK, 21 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıktığı bölgede zaman zaman hızını arttıran rüzgar da etkisini sürdürüyor.

3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü

8 KÖYÜ ETKİLEDİ

Yangın bölgesi havadan dron ile görüntülendi. Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü

BAKAN YUMAKLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver'den bilgi aldı. Bakan Yumaklı yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

İşte havadan görüntülenen bölgeden kareler;

3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
3 gündür orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale havadan görüntülendi! Yemyeşil alanlar griye döndü
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Emrah Y.: zahmet etmeselermiş bişey kalmamış zaten Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
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Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gündür yangınla boğulan Çanakkale'den görüntüler kahretti! Yemyeşil alanlar artık gri - Son Dakika


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