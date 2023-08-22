Çanakkale'deki orman yangını şehir merkezine yaklaştı - Son Dakika

Çanakkale'deki orman yangını şehir merkezine yaklaştı

Son Güncelleme: 22.08.2023 18:46

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 saattir devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, 5 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Şehir merkezine kadar yaklaşan yangın nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın 5 saattir sürerken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi de sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, son olarak 5 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Öte yandan yangın nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

KÖY BOŞALTILDI, HAYVANLAR GÜVENLİ ALANLARA NAKLEDİLİYOR

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

KYK YURDUNA ALINDILAR

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi. Vali Aktaş ayrıca civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

"ÇANAKKALE-ÇAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI"

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valiliği, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

YANGIN ÜNİVERSİTEYE VE HASTANEYE KADAR YAKLAŞTI

Öte yandan yangın 18 Mart Üniversitesi ve Devlet Hastanesi kampüslerine kadar yaklaştı.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

BOĞAZDAKİ GEMİ TRAFİĞİ TEK YÖNE DÖNDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

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Son Dakika Güncel Çanakkale'deki orman yangını şehir merkezine yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki orman yangını şehir merkezine yaklaştı - Son Dakika
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