Çanakkale'de orman yangını sürerken 1 köy boşaltıldı

Çanakkale'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda iki farklı çıkan orman yangını Kemel ve Musaköy'e köyüne sıçradı. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'ne yakın ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi.

KEMEL KÖYÜ BOŞALTILDI

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu kız öğrenci yurduna gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel Köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" denildi.