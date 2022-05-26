Çanakkale'de orman yangını tatbikatı - Son Dakika
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Çanakkale'de orman yangını tatbikatı

26.05.2022 00:58
Çanakkale'de orman yangını tatbikatı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaz sezonu öncesi orman yangınları tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaz sezonu öncesi orman yangınları tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı tatbikatta, dereceye giren Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de plaket verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Karacaören köyü yakınındaki boş bir arazide gerçekleştirilen tatbikata; Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, AFAD Müdürü İbrahim Tarı, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç ile teşkilat üyeleri katıldı.

Tatbikat, senaryo gereği Alo 177'ye ihbar gelmesi ve yangının çıktığı bölgenin koordinatları belirlenerek, tüm söndürme unsurlarının karadan ve havadan yangın bölgesine sevki ile başladı. İlk olarak bölgeye gelen helikopter yangına havadan müdahale etti. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kara ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Aynı zamanda tatbikatta düzenlenen yarışmada Anafartalar İşletme Müdürlüğü yangına ilk müdahale eden ekip oldu. Yenice İşletme 2, Keşan İşletme Müdürlüğü ise 3'üncü oldu.

"Bölgemizde 3 helikopter görev yapacak"

Düzenlenen tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "2022 yılının yangın sezonu başlaması dolayısıyla tüm işletme müdürlüklerimizin katılımıyla bir yangın tatbikatı düzenledik. Bölgemizdeki bütün ormanları 34 yangın gözetleme kulesi, bunların 14 tanesi kamera ile desteklenmiş vaziyette takip ediyoruz. Ayrıca, bir İHA ile ormanlarımız 7/24 gözetlenmektedir. Bu sene bölgemizde 3 helikopter görev yapacak. 9 greyder, 10 dozer, 53 arazöz, 17 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı ile yangınlara müdahale edeceğiz. Yaklaşık bin personel ile bölgemizdeki yangınlara müdahale etmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu tatbikatta da tüm kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, ekipler arasındaki diyalogun arttırılması ve küçük bir yarışmayla da bunu taçlandırmaya çalıştık. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatta yapılanları açıklayan Demirci, "Tatbikatta öncelikle çıkan bir orman yangınına havadan nasıl müdahale edileceği, ardından yer ekiplerinin müdahalesi, kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının yapılmasıyla ilgili tatbikat yapıldı. Su perdeleri nasıl oluşturulacak, yangınlarda koruma nasıl yapılacak bunlarla ilgili tatbikatlar yapıldı" dedi.

"Geçtiğimiz yıl çok kritik bir yangın sezonu geçirmiştik"

Vatandaşlara duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Demirci, "Çanakkale bölgemizde yaşayan insanlar sağ olsunlar çok duyarlılar. Geçtiğimiz yıl çok kritik bir yangın sezonu geçirmiştik ama bölgemizde çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı. Bunda da başta Çanakkale bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok dikkatli ve titiz davrandıklarını düşünüyorum. Aynı hassasiyetin bu sene de devam etmesini, ormanlarda ateş yakılmamasını, tescilli olmayan yerlerde piknik yapılmamasını, ormanlara çöp atılmamasını, herhangi yanan bir şey gördükleri zaman 112 Acil Servis Orman Yangın Hattını bu sene de 177 kullanılabilir. Bu hatlara bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından tatbikattaki yarışmada dereceye giren orman işçilerine plaketleri takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de orman yangını tatbikatı - Son Dakika


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