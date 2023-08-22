Çanakkale'de Orman Yangını Uçak Seferini İptal Etti - Son Dakika

Çanakkale'de Orman Yangını Uçak Seferini İptal Etti

Çanakkale\'de Orman Yangını Uçak Seferini İptal Etti
Son Güncelleme: 22.08.2023 23:10

Çanakkale'de devam eden orman yangını nedeniyle Türk Hava Yolları'nın yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi iptal edildi. Yangına müdahale için bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi görevlendirildi. Tedbir amaçlı bazı köyler tahliye edilirken, Çanakkale-Çan karayolu ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de devam eden orman yangını uçak seferini de iptal ettirdi. Türk Hava Yollarının yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yangına bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için ise tahliye planları yapıldı. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan Türk Hava Yollarının (THY) yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çanakkale, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale'de Orman Yangını Uçak Seferini İptal Etti - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor
22:34 Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor
22:19 Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti
22:12 Polonyalı siyasetçi Jana Szostak, Rusya'yı 1 dakika boyunca bağırarak protesto etti
22:09 Bakan Koca, Çanakkale'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı
22:06 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişinin tedavisi sürüyor
22:05 Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında son toplantı başladı
22:01 Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında dördüncü toplantı başladı
21:51 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü orman yangını nedeniyle tahliye edildi
21:45 Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 23:34:03. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangını Uçak Seferini İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement