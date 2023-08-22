Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor - Son Dakika

Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor

Son Güncelleme: 22.08.2023 22:53

Çanakkale'de Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler, merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı ve çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınında alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

ÇOK SAYIDA EV ALEV ALEV YANIYOR

Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

İTFAİYE DESTEK EKİP OLARAK GÖREV ALIYOR

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor - Son Dakika


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22:37 Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor
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SON DAKİKA: Çanakkale'de yangının ulaştığı Yağcılar köyü boşaltıldı! Onlarca ev alev alev yanıyor - Son Dakika
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