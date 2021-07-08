2021 Yılı Çanakkale İli Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

Çanakkale İli Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısına; Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme konuşması ile başlayan toplantıda, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık tarafından Çanakkale'de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından 2021 Yılı Çanakkale İli Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısında Çanakkale genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar değerlendirildi.

Toplantıda açıklamada bulunan Vali İlhami AKTAŞ, İçinde bulunduğumuz mevsim ve hava şartları yangınların oluşması için en elverişli zamanlardır.

Ciddi bir orman varlığına sahip olan ilimizdeki olası yangın durumlarında kurumların koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali İlhami AKTAŞ, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum müdürlerine talimatlar verirken vatandaşlarımızın da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Toplantının ardından, Yangın söndürme helikopteri ve yangına müdahale ATV'sinde incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, Yangın söndürme helikopteri ve yangına müdahale ATV'si hakkında yetkililerden bilgi alarak, personele çalışmalarında başarılar diledi.