Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü , Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalara, havadan 1 helikopter, karadan ise 1 dozer, 2 arazöz, 2 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracı ile 1 treyler katıldı.

Tavaklı köyü Zümbe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı