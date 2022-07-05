Son dakika haber... Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

05.07.2022 12:26
Son dakika haber... Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan ve 11 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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