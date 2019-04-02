Çanakkale'de Otel Yangını
30 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki hizmet dışı olan bir otelde yangın çıktı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesindeki hizmet dışı olan bir otelde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık'ın Sazlı
köyü mevkisinde bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Ayvacık belediyesine ait 2 itfaiye ile Küçükkuyu
Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bu arada otelin sezon dışında kapalı bulunmasından dolayı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:56 Kaynak: AA
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