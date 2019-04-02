Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü

Çanakkale'de Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü

24 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'de Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Sazlı Altı mevkiindeki 2 katlı turistik otelde saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm oteli sardı. Otelde müşteri olmayışı olası facianın önüne geçerken otelde çalışan görevlilerde yangını söndürebilmek için seferber oldu. Olay yerine tedbir amaçlı 112 ambulansı gönderildi. İhbar üzerine olay yerine Ayvacık, Küçükkuyu ve Edremit Belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale etti.

2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatıldı. Ayhan Kılınç'a ait otelin sezon öncesi kapalı olduğu ve müşterisi bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:33 Kaynak: İHA

Sazlı, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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