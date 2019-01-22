Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otlarken Kaybolan 30 Küçükbaş, Drone ile Bulundu

Çanakkale'de Otlarken Kaybolan 30 Küçükbaş, Drone ile Bulundu

3 dakika önce

Çanakkale'de otlarken kaybolan 30 küçükbaş, drone ile bulunduÇanakkale'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.

Çanakkale'de Otlarken Kaybolan 30 Küçükbaş, Drone ile Bulundu, System.String[]
Çanakkale'de otlarken kaybolan 30 küçükbaş, drone ile bulundu

Çanakkale'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.

Olay, 15 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Ezine ilçesinin Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan İ.Ö., 30 küçükbaşını otlatmak için araziye bırakıp döndü. Bir süre sonra araziye giden İ.Ö., hayvanları bıraktığı yerde bulamadı ve jandarmaya haber verdi. Ertesi gün havanın aydınlanmasıyla arazide drone ile arama yapan jandarma, küçükbaşları buldu. Jandarma hayvanları, sahibi İ.Ö.'ye teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:47 Kaynak: DHA

Jandarma, Çanakkale, Güncel
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