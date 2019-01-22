Çanakkale'de Otlarken Kaybolan 30 Küçükbaş, Drone ile Bulundu

Çanakkale'de otlarken kaybolan 30 küçükbaş, drone ile bulunduÇanakkale'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.

Çanakkale'de otlarken kaybolan 30 küçükbaş, drone ile bulundu



Çanakkale'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.



Olay, 15 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Ezine ilçesinin Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan İ.Ö., 30 küçükbaşını otlatmak için araziye bırakıp döndü. Bir süre sonra araziye giden İ.Ö., hayvanları bıraktığı yerde bulamadı ve jandarmaya haber verdi. Ertesi gün havanın aydınlanmasıyla arazide drone ile arama yapan jandarma, küçükbaşları buldu. Jandarma hayvanları, sahibi İ.Ö.'ye teslim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi

Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti