Çanakkale'de Otlarken Kaybolan 30 Küçükbaş, Drone ile Bulundu
13 dakika önce
ÇANAKKALE'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.
ÇANAKKALE'de, otlamaları için araziye bırakıldıktan sonra kaybolan 30 küçükbaş, jandarma tarafından drone ile yapılan çalışma sonucu bulundu.
Olay, 15 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Ezine
ilçesinin Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan İ.Ö., 30 küçükbaşını otlatmak için araziye bırakıp döndü. Bir süre sonra araziye giden İ.Ö., hayvanları bıraktığı yerde bulamadı ve jandarmaya haber verdi. Ertesi gün havanın aydınlanmasıyla arazide drone ile arama yapan jandarma, küçükbaşları buldu. Jandarma
hayvanları, sahibi İ.Ö.'ye teslim etti. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:16 Kaynak: DHA
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