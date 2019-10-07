Çanakkale'de otluk yangını
1 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:28 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Marmaros mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangında 30 hektarlık otluk alan zarar gördü.
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