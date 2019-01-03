Çanakkale'de Oto Hırsızlarından Biri Tutuklandı

Çanakkale'de açık kasa kamyoneti çalarak parçalayan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çanakkale'de açık kasa kamyoneti çalarak parçalayan 3 şüpheliden biri tutuklandı.



Olay geçen Perşembe günü Namık Kemal Mahallesi Site Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin S.'ye ait 17 FF 698 plakalı açık kasalı kamyonet park halindeyken çalındı. Sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark eden Hüseyin S., durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede çalınan aracı Işıklar köyünde boş bir arazide parçalanmış olarak buldu. Aracı çalan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma neticesinde olay yeri ve çevresi ile aracın bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede aracı B. A.'nın (19) çaldığı ve daha sonra Işıklar köyünde hurda deposu olarak kullanılan yere götürdüğü belirlendi. Depo çalışanları G. Z. (27) ve A. Y.'nin (20) oksijen kaynağı kullanarak aracı parçaladıkları ve parçalanan aracı hurdacılara satmak istedikleri, ancak hurdacıların parçaları almaması üzerine aracı kamyon ve vinç yardımıyla götürerek boş bir araziye bıraktıkları belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası yakalanan 3 hırsızlık zanlısı Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler G. Z. ve A. Y. ise serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

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