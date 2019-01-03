Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Oto Hırsızlığı İddiası

Çanakkale'de Oto Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Çanakkale'de oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Çanakkale'de Oto Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Çanakkale'de oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de Namık Kemal Mahallesi Site Sokak'ta Hüseyin Sarıer'e ait park halinde bulunan 17 FF 698 plakalı açık kasa kamyonet çalındı.

Aracının yerinde olmadığını gören Sarıer, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan kamyonet ile şüphelilerin yakalanması için olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Kayıtları inceleyen ekipler çalınan kamyoneti merkeze bağlı Işıklar köyünde boş bir arazide parçalara ayrılmış halde buldu.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Bircan Aydı (19), Güven Zantur (27) ve Anıl Yapsıklı, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:40 Kaynak: AA

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