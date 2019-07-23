Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:49 Kaynak: İHA
'nin Biga
ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, otogar kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.B.'nin kullandığı Karabiga
Belediyesi özel toplu taşıma aracı olan 17 LZ 535 plakalı otobüs, kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada Biga istikametine doğru seyreden Nuri Özmen'in (67) kullandığı motosiklet otobüs ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis
olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
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