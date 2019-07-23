Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

51 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, otogar kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.B.'nin kullandığı Karabiga Belediyesi özel toplu taşıma aracı olan 17 LZ 535 plakalı otobüs, kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada Biga istikametine doğru seyreden Nuri Özmen'in (67) kullandığı motosiklet otobüs ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:49 Kaynak: İHA
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