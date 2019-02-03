Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası
50 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu.
ÇANAKKALE'nin Ezine
ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD
, bölgede çalışma başlattı.
Ezine ilçesi Akköy
köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında dereye uçan bir otomobilin suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İçinde iki gencin bulunduğu iddia edilen otomobilin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayın ardından bölgeye gelen Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık
Kaymakamı Cevat Çelik
, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Çelik, burada otomobil içinde bulundukları iddia edilen gençlerin aileleriyle görüştü.
Bölgede, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:07 Kaynak: DHA
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