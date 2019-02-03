Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası

Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası

50 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu.

Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Ezine ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD, bölgede çalışma başlattı.

Ezine ilçesi  Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30  sıralarında dereye uçan bir otomobilin suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İçinde iki gencin bulunduğu iddia edilen otomobilin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayın ardından bölgeye gelen Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Çelik, burada otomobil içinde bulundukları iddia edilen gençlerin aileleriyle görüştü.

Bölgede, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:07 Kaynak: DHA

Jandarma, Ezine, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var

Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 00:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]