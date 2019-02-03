Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası (2)
1 saat önce
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince sualtı kontrolleri gerçekleştirildi. Gece görüş özellikli drone ile bölgede tarama faaliyeti yürütüldü. Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk
, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz
da olay yerinde çalışmaları koordine etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:35 Kaynak: DHA
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