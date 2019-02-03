Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası (3) - Yeniden

Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası (3) - Yeniden

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin, dereye uçarak, suda kaybolduğu öne sürüldü.

Çanakkale'de Otomobil Dereye Uçtu İddiası (3) - Yeniden, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin, dereye uçarak, suda kaybolduğu öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis,  AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, aracın ve içindekilerin bulunması için çalışma başlattı. 

Ezine'ye bağlı Akköy köyünün içinden geçen ve 'Akköy Geçidi' olarak bilinen bölgeden, dün saat 21.30 sıralarında, dereye uçan otomobilin suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İçinde 2 gencin bulunduğu öne sürülen otomobilin, yükselen suda kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince su altı kontrolü gerçekleştirildi. Gece görüş özellikli drone ile bölgede tarama faaliyeti yürütüldü. Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, dün gece olay yerinde çalışmaları koordine etti.

DENİZ POLİSİNDEN BOTLA ARAMA 

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün deniz polisi ekiplerince ise sabah saatlerinde botlarla arama yapıldı. Bölge, jandarma ekipleri tarafından havadan drone ile de tarandı. Olay yerine gelen Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, arama çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Çelik, burada, otomobil içinde bulundukları iddia edilen gençlerin aileleriyle de görüştü.

Öte yandan olay yerine gelen kayıp 2 kişinin yakınları, gözyaşı dökerken, 112 Acil Servis ekiplerinin de ambulanslarla bölgede hazır beklediği görüldü.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

Ezine, Çanakkale, Güncel
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