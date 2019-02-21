Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Hasan Saluk (50) idaresindeki 06 EV 7788 plakalı otomobil, Gelibolu-Keşan kara yolunun Güneyli köyü mevkisinde aynı yöne giden Duran Şenyüz'ün (45) kullandığı 01 ETY 58 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan sürücünün eşi Güllü Saluk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada sürücü Saluk hafif yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Valiliği, 46 Artçı Sarsıntının Meydanda Geldiğini Duyurdu Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:52:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]