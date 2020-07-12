Çanakkale'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık'ın Arıklı köyü yakınlarında, Necati Yiğit'in kullandığı 34 ND 8356 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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