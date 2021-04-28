Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı

28.04.2021 14:29
Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'e 26 kilometre uzaklıktaki Sarıot köyünde ikamet eden Hasan Akgün (67) ile eşi Meliha Akgün (64), 17 TP 753 plakalı otomobil ile köyden ilçe merkezindeki pazara gelmek üzere yola çıktı. Sürücü Hasan Akgün, köyün yakınındaki rampada otomobilin kontrolünü kaybetti. Köy girişindeki dik yokuştan aşağı hızla yol alan otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla atmaya başladı. Hurdaya dönen otomobil, yol kenarındaki sökülmüş ağaç köklerine çarparak durabildi.

Köy sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hasan Akgün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi Meliha Akgün ise sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı
Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı
Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı
Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı

Çanakkale, Bayramiç, Otomobil, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı - Son Dakika


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