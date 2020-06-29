Çanakkale'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A. M. Turmuş idaresindeki 10 DBF 37 plakalı özel otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derenti köyü yakınlarında takla attı. Otomobil sürücüsü A. M. Turmuş hafif yara alırken araçta bulunan bulunan Berke I. Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Arzu E. (20), ve Berke I.( 22), 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Çanakkale 'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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