Çanakkale'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de bir aracın çarptığı 3 kişi yaralandı.
Çanakkale- İzmir kara yolunda seyreden Ensar E. idaresindeki 10 TR 872 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fabrikanın önünde kaldırımda bulunan yayalara çarptı.
Kazada yaralanan Orhan Tanış, Recai Kaya ve İlhan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, sürücü Ensar E'nin ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.