ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

ÇANAKKALE'de yolun karşına geçmek isterken otomobil çarptığı ve arkadan gelen araçların da fark edemeyerek üzerinden geçtiği Aysun Demirel (41) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çanakkale- Bursa kara yolunun Kemiklialan mevkisinde meydana geldi. İbrahim E. idaresindeki 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun Demirel'e çarptı. Kaza sonucu yola savrulan Demirel'e, yine aynı yönden ilerleyen ve kazayı fark etmeyen çok sayıda araç çarptı. Demirel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi ve başka kaza yaşanmaması için ekipler tarafından yol trafiğe kapatıldı. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)