Çanakkale'de otomobilin çarptığı karaca tedavi edildi

Çanakkale 'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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