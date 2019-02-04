Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolduğu İddiası

Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolduğu İddiası

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin derede kaybolduğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar, 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle sürüyor.

Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolduğu İddiası, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin derede kaybolduğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar, 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Çayı üzerindeki Akköy geçidi olarak bilinen bölgede Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında bir otomobil derede kayboldu. Aracın içinde bulunan dört gencin yükselen suyun içinde kaybolduğu bildirildi. Bölgede aramalara jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polis katılıyor. Ayrıca çalışmalara Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bir helikopter, DSİ'ye ait ağır iş makineleri ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait zodyak botuyla ve deniz polisine ait bot, Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve dalgıçlar katılıyor.

Suda kayboldukları iddia edilen Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16), Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u (15) arama çalışmaları sürüyor.

Gençlerin bulunduğu iddia edilen otomobile henüz ulaşılamadı. Gençlerin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ezine, Çanakkale, 3. Sayfa
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