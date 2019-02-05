Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması

Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden 16 yaşındaki Batuhan Kızıl'ın cenazesi toprağa verildi.

Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden 16 yaşındaki Batuhan Kızıl'ın cenazesi toprağa verildi.

İlçede geçen cumartesi akşamı su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 kişiden biri olan Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın cenazesi, Ezine Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğrencinin ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Batuhan Kızıl'ın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, öğrencinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal, eski CHP Milletvekili Bülent Öz ile vatandaşlar katıldı.

Olay

İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi, Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, dün akşam söz konusu araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Ezine, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Acı Bekleyiş! Oğlunu Yutan Çayın Başından Bir An Olsun Ayrılmıyor

Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:10:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]