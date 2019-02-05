Çanakkale'de Otomobilin Derede Kaybolması

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta hayatını kaybeden gençlerden 16 yaşındaki Batuhan Kızıl'ın cenazesi toprağa verildi.
İlçede geçen cumartesi akşamı su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 kişiden biri olan Celalettin Topçu Anadolu Lisesi
2. sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın cenazesi, Ezine Merkez
Camisi'ne getirildi.
Öğrencinin ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Batuhan Kızıl'ın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, öğrencinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal, eski CHP Milletvekili Bülent Öz
ile vatandaşlar katıldı.
Olay
İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi, Akköy
Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye
, polis, 112 Acil Servis
, jandarma ve AFAD
ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, dün akşam söz konusu araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı.