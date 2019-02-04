Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otomobilin Dereye Uçtuğu İddiası

Çanakkale'de Otomobilin Dereye Uçtuğu İddiası

20 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle sürüyor.

Çanakkale'de Otomobilin Dereye Uçtuğu İddiası, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle sürüyor. Çalışmalar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Çayı üzerindeki Akköy geçidi olarak bilinen bölgede Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Aracın içinde bulunan dört gencin yükselen suyun içinde kaybolduğu bildirildi. Bölgedeki aramalara jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polis katılıyor. Ayrıca çalışmalara Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bir helikopter, DSİ'ye ait ağır iş makineleri ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait zodyak botuyla ve deniz polisine ait bot, Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve dalgıçlar katılıyor. Yapılan hummalı çalışmalar İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi.

İlk bilgiler doğrultusunda otomobilde 2 kişi olduğu düşünülürken, Çanakkale Valiliği, 2 ailenin daha çocuklarıyla ilgili kayıp ihbarında bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte kayıp sayısı 4'e çıktı. Gençlerin bulunduğu iddia edilen otomobile henüz ulaşılamadı. Gençlerin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

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