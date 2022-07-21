Evrim Alihan Türkdoğmuş idaresindeki 34 FFY 83 plakalı otomobil, İstanbul yolunun ilçe çıkışı civarında devrilmiş, Alev Naz Türkdoğmuş olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü olan babası ile ağabeyi Ege Türkdoğmuş yaralı olarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Türkdoğmuş için Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, İstanbul, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de otomobilin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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