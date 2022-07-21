Çanakkale'de otomobilin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de otomobilin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

21.07.2022 16:57
Çanakkale'de otomobilin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Alev Naz Türkdoğmuş'un cenazesi defnedildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Alev Naz Türkdoğmuş'un cenazesi defnedildi.

İstanbul yolunun ilçe çıkışı civarında babası Evrim Alihan Türkdoğmuş'un kullandığı otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ölen Alev Naz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Türkdoğmuş için Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve diğer ilgililer katıldı.

Alev Naz Türkdoğmuş'un cenazesi kılınan namazın ardından Gelibolu Alaeddin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi.

Evrim Alihan Türkdoğmuş idaresindeki 34 FFY 83 plakalı otomobil, İstanbul yolunun ilçe çıkışı civarında devrilmiş, Alev Naz Türkdoğmuş olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü olan babası ile ağabeyi Ege Türkdoğmuş yaralı olarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, İstanbul, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de otomobilin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de otomobilin devrilmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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