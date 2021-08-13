Çanakkale'de otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne yol açan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Kaza sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çanakkale 'nin Biga ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı