Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bayramiç'te meydana geldi. İsmail Kavak'ın (38) kullandığı 17 TC 646 plakalı otomobil ile Doğukan Varlı yönetimindeki 17 TC 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Ozan Oral yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ozan Oral'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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