Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

13.06.2022 10:49
Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bayramiç'te meydana geldi. İsmail Kavak'ın (38) kullandığı 17 TC 646 plakalı otomobil ile Doğukan Varlı yönetimindeki 17 TC 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Ozan Oral yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ozan Oral'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Otomobil karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı Otomobil karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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