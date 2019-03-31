Çanakkale'de Oy Kullanılmaya Başlandı
1 saat önce
Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı.
Çanakkale
'de saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı.
Çanakkale'de sandıkların saat 08.00 itibariyle açılmasıyla oy kullanma işlemine başlandı. 1604 sandıkta 410 bin 125 seçmenin bulunduğu Çanakkale'de vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti.
Ömer Mart Ortaokulu'ndaki 1281 nolu sandıkta oyunu kullanan CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Av. Muharrem Erkek
, görevini yerine getirdiğini ifade etti. Erkek, "Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye
'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa, kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava bence baharın müjdecisi. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar, bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden, hangi inançtan olursak olalım insanız. Onun için bizim birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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