Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Oy Kullanılmaya Başlandı

Çanakkale'de Oy Kullanılmaya Başlandı

1 saat önce

Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı.

Çanakkale'de Oy Kullanılmaya Başlandı, System.String[]
Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı.

Çanakkale'de sandıkların saat 08.00 itibariyle açılmasıyla oy kullanma işlemine başlandı. 1604 sandıkta 410 bin 125 seçmenin bulunduğu Çanakkale'de vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Ömer Mart Ortaokulu'ndaki 1281 nolu sandıkta oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, görevini yerine getirdiğini ifade etti. Erkek, "Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa, kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava bence baharın müjdecisi. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar, bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden, hangi inançtan olursak olalım insanız. Onun için bizim birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Sabah, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Son Dakika! Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Oy Kullanılmaya Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]