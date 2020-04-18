Çanakkale'de özel bakım merkezi karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihin engelli ve bakıma muhtaç kişilere hizmet veren Özel Bakım Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 8 yıldır faaliyette bulunan ve 100 kişinin kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nde 6'sı personel toplam 29 kişide korona virüs tespit edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan şahıslar, Çanakkale kent merkezinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, Gelibolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun talimatıyla Özel Bakım Merkezi karantinaya alınırken, pandemi hastanesinde tedavi gören 29 kişinin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ÇANAKKALE