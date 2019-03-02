Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Özel Çocuklara Diş Tedavi Hizmeti

Çanakkale'de Özel Çocuklara Diş Tedavi Hizmeti

1 saat önce

Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunda, özel çocuklara yönelik diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Özel Çocuklara Diş Tedavi Hizmeti, System.String[]
Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunda, özel çocuklara yönelik diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri gerçekleştirildi.

Çanakkale Diş Hekimleri Odası tarafından düzenlenen etkinlik, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah başkanlığındaki 15 kişilik ekiple, Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunda başladı.

Özel çocuklara aileleri kontrolünde gerçekleştirilen diş sağlığı kontrolü ve tedavilerinin ardından, diş hekimi tarafından çocuklara ve ailelere çocuklarının diş sorunlarının yanı sıra doğru diş fırçalama tekniği, ağız, diş bakımı ve sağlığı eğitimi verildi.

Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 120 çocuğu tedavi etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Özellikle engelli çocukların kendi okullarında öğretmenlerinin ve ailelerinin yanında tedavi edebilme olasılığımız çok yüksek oluyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Çanakkale, Sağlık
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