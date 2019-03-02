Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Özel Çocukların Diş Bakımı Yapıldı

Çanakkale'de Özel Çocukların Diş Bakımı Yapıldı

47 dakika önce

ÇANAKKALE Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel çocukların diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı.

Çanakkale'de Özel Çocukların Diş Bakımı Yapıldı, System.String[]
ÇANAKKALE Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel çocukların diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı.

Çanakkale Diş Hekimleri Odası'nın koordinasyonunda,  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah başkanlığındaki 15 kişilik ekip tarafından, Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel çocuklar için diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı. Özel çocuklara, aileleri kontrolünde gerçekleştirilen diş sağlığı kontrolü ve tedavilerinin ardından ağız, diş bakımı ve sağlığı hakkında bilgiler verildi.

Çanakkale Diş Hekimlerinin davetlisi olarak geldiklerini belirten Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, "Çanakkale Belediyesi'nin Özel Uygulama Eğitim Merkezi'nde engelli çocuklarımıza koruyucu ve acil diş hekim hizmetleri vermeye geldik. Bugün 120'ye yakın çocuğumuzu tedavi etmeyi hedefliyoruz. Yarın da öğleye kadar özel çocuklarımızın diş sağlığı kontrollerini ve tedavilerini yapıp, İzmir'e döneceğiz. Bizim Türkiye'deki hedefimiz bu işin yapılabileceğini göstermek. Özellikle engelli çocukların kendi okullarında öğretmenlerinin ve ailelerinin yanında tedavi edebilme olasılığımız çok yüksek oluyor" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

Ege, Çanakkale, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor

Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:51:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Özel Çocukların Diş Bakımı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]