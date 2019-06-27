Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de özel endüstri bölgesi ilanı
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Çanakkale'de özel endüstri bölgesi ilanı

58 dakika önce

Çanakkale'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.

Çanakkale'de özel endüstri bölgesi ilanı, System.String[]
Çanakkale'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan alanın, "İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Çanakkale, Ekonomi
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