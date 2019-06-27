Çanakkale'de özel endüstri bölgesi ilanı
58 dakika önce
Çanakkale'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:29 Kaynak: AA
'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çanakkale'nin Biga
ilçesinde bulunan alanın, "İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.
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