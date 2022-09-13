ÇANAKKALE'DE PALAMUTUN KİLOSU 50 TL'YE DÜŞTÜ

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül itibariyle denizlerde kalkan av yasağının ardından palamutun kilosu 100 TL'den 50 TL'ye düştü. Balık hali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, "Palamutun bolluğunda bugün 4'üncü günü yaşıyoruz. Vatandaşın palamuta ilgisi oldukça yoğun" dedi.

Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarında çeşitlilik artarken fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı. Çanakkale Balık Hali'nde ise yaşanan palamut bolluğu nedeniyle av yasağının ilk gününde ortama 800 ila 1 kilogram arasında gelen palamutların tane fiyatı yarıya düşüp, 50 TL'den satışa sunuluyor. Balık hali esnafı ise vatandaşların palamuta yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

'PALAMUTU ÖZLEMİŞİZ, UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR BOLLUK OLMUYORDU'

Balık hali esnafı Hasan Doğuş Tunç, 3 gündür palamutta bir bolluk yaşandığını ve bu yüzden fiyatının düştüğünü söyleyerek, "Bütün gırgır teknelerinin palamutun bol olduğu bölgeye yönelmesinden dolayı, sardalyanın tutulduğu bölgelerde fazla gırgır teknesi kalmaması, palamutun bol olması nedeniyle sardalyanın fiyatı 70 TL'nin altına düşmüyor. Sardalyanın az çıkması nedeniyle 70 TL bandını koruyor. Palamut bolluğunda bugün 4'üncü günü yaşıyoruz. Av yasağının kalkmasının ilk gününde 800-900 gramlık palamutlar 100 liradan satılmaya başladı.Daha sonra fiyat düşmeye başladı. 2 gündür 50 liradan satılıyor. Vatandaşın palamuta ilgisi oldukça yoğun. Bütün balıkların satışını durdurdu diyebiliriz. Palamutu özlemişiz, uzun zamandır böyle bir bolluk olmuyordu. Bolluk olunca vatandaş ilgi odağını palamuda çevirdi. Diğer balıkların satışını etkiledi. Çipura, mezgit, istavrit, hatta sardalyanın önünü kesti diyebiliriz" diye konuştu.