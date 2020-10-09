Çanakkale'de pandemi kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin görüşüldüğü il pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında Polis Evi'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı ve kurul üyesi kamu kurum temsilcileri katıldı.

İlhami Aktaş, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Çanakkale genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Coşkun Bakar tarafından kentin son durumu, gelinen seviye, yapılan çalışmalar ve bundan sonra izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapılarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

Tüm dünyayı etkileyen bu pandemi sürecini hep birlikte iş birliği, güç birliği, gönül birliği ve el birliği içerisinde başarılı bir şekilde yürütmek mecburiyetinde olunduğunu belirten Vali Aktaş, "Koronavirüs ile mücadelenin olmazsa olmazı olan maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen noktasında toplumun tüm kesimlerindeki farkındalığı artırmalıyız. Rahatlık ve rehavetin ciddi olumsuzluklara yol açabileceği gerçeğinden hareketle hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklar noktasında virüsle olan mücadeleyi toplumun tüm kesimlerine yaymalıyız." dedi.

Aktaş, ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de salgını ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Pandemi ile mücadelede canla başla çalışan tüm kamu görevlilerine ve duyarlı davranan Çanakkaleli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusunu aklımızdan hiç çıkartmayacağız"