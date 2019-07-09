Çanakkale'de Parçalı Ay Tutulması heyecanı yaşanacak
2 saat önce
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği "Parçalı Ay Tutulması", 16 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği "Parçalı Ay Tutulması", 16 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye
'den gözlemlenebilecek bu yılki tek tutulmada Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayını kaçırmak istemeyenler, teleskoplarıyla bu ana tanıklık edebilecek.
16 Temmuz 2019 akşamı gerçekleşecek olan "Parçalı Ay Tutulması" tüm Türkiye'den takip edilebilecek. Tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i Dünya'nın gölgesinde kalacak.
Profesyonel teleskoplarla izleme imkanı
Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalmasıyla karanlığın arttığı gökyüzü olayı, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı
'nda kurulacak stand ile profesyonel teleskoplarla izlenebilecek ve tutulma herkese açık olacak. - ÇANAKKALE
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