Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı - Son Dakika
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Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı

05.05.2022 14:26
Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki iki otomobil yandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki iki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi Park Sokak üzerinde park halindeki 17 GJ 087 plakalı otomobil aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler LPG tankına sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Otomobilin önünde bulunan 17 LP 681 plakalı otomobilin de arkası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ÇANAKKALE

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çanakkale, Otomobil, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de park halindeki iki araç yandı - Son Dakika
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