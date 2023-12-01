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Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Çanakkale'de geçtiğimiz yıl parkta oturduğu esnada eşi Emre Kürşat'ın husumetlileri tarafından öldürülen İpek Kürşat davasında mahkeme 4 sanığa ceza yağdırdı. Tutuklu sanıklar Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

01.12.2023 - 17:09,  Güncelleme: 17:12
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Çanakkale'de parkta oturduğu sırada eşi Emre Kürşat'ın husumetlileri tarafından öldürülen İpek Kürşat davasında mahkeme Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Emre Kürşat-İpek Kürşat

PARKTA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk annesi İpek Kürşat (36), geçen yıl 27 Ekim'de Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda arkadaşları ile bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında polis, İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşi Emre Kürşat'ın (37) 10 Ekim 2021'de Yahya Tokgöz'ü öldürdüğünü, bunun üzerine Tokgöz'ün yakınlarının kadına silahlı saldırı düzenlediğini belirledi. Şüpheli olarak Hasan Tokgöz (26), Şafak Tokgöz (28), Barış Çancı (44) ve Mustafa Yılmaz (25), gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

PARK ÇEVRESİNDE 30 DAKİKA KEŞİF SÜRÜŞÜ YAPMIŞLAR

Şüpheliler hakkında, tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ille iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobil ile İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi. Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü anlatıldı.

Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Mustafa Yılmaz, Çanakkale, Olay, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin husumetlileri tarafından öldürülmüştü! Parktaki cinayette 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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